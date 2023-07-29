Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) iş birliğinde “Sürdürülebilir Beslenme ve Gıda Endüstrisinde Diyetisyenlik” konulu seminer gerçekleştirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Şampiyon Melekler Amfisi’nde düzenlene seminerde Unilever Orta Doğu, Türkiye ve Güney Afrika bölgelerinden sorumlu Beslenme ve Sağlık Müdürü Uzm. Dyt. Ceren Batmaz Sarı, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki oturumda sunum gerçekleştirdi. Uzm. Dyt. Sarı, kariyer yolculuğu ve mesleki gelişimi hakkında bilgiler vererek endüstri alanında diyetisyenin yeri ve önemi üzerinde durdu. Uzm. Dyt. Sarı, gıda endüstrisinde diyetisyenin öncülüğü veya iş ortaklığı ile yapılan veya yapılabilecek iş alanları hakkında bilgiler verdi.

Konuşmanın devamında ise sürdürülebilir beslenme ile ilişkili endüstri alanında dünya için sürdürülebilirlik kapsamında yapılabilecek çevre ve beslenme uygulamalarının önemine vurgu yapan Uzm. Dyt. Sarı, mesleğe yeni adım atacak olan öğrencilere ilham olabilecek başarı ölçütleri hakkında paylaşımlarda bulundu.