Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Kılıç, mesajında, ülkenin ilk ve tek devlet üniversitesi olarak, Cumhuriyet’in 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü düzenledikleri çeşitli etkinliklerle kutlamakta, halkın mutluluğunu ve sevincini paylaşmakta olduklarını belirtti.

Kılıç mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesini Cumhuriyet’i kurarak taçlandırdığı o kutlu günden bu yana tam 40 yıl geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 40 yıldır izolasyonlar ve ambargolar altında olmasına rağmen, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle her zaman gelişimini sürdürmüştür. Doğu Akdeniz Üniversitesi de bu gelişim sürecinde Kıbrıs Türkü’nün en önemli projelerinden biri olmuştur. Bir devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bugün 109 farklı ülkeden 16 bine yakın öğrenci, eğitim adası olan ülkemize gelerek kaliteli eğitim almakta ve dünyanın dört bir yanına yayılmış 75 bine yakın mezunumuz burada almış oldukları kaliteli eğitimi çalıştıkları yerlere değer olarak yansıtmaktadır.

Kılıç, “Eğer bugün özgürce bu topraklarda yaşayabiliyorsak, bunu ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’e, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’a, Mehmetçiklerimize, Mücahitlerimize, Aziz Şehitlerimize ve Gazilerimize borçluyuz” diyerek, tüm halkın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.