Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıç, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının dünyanın en zor, en özverili ve en fazla sorumluluk gerektiren mesleklerini icra ettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç, mesajında, sağlığın önemine dikkat çekerek başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin halk sağlığı adına gece gündüz fedakarca hizmet verdiğini, insanların en zor zamanlarında yanlarında olarak şifa dağıtmak için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini kaydetti.

"İnsan hayatına en fazla dokunan meslek gruplarının başında gelen sağlık emekçileri, her gün hayat kurtarmak için özel hayatlarından, aileleri ile geçirecekleri zamanlardan feragat etmektedirler." diyen Prof. Dr. Kılıç, şunları ekledi:

"Üniversitemiz bünyesinde eğitim veren Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde yer alan Marmara Üniversitesi Ortak Tıp Programı kapsamında da tıp dünyası için küresel sağlık sorunlarının farkında olan, sorgulayan, bilimdeki gelişmeleri yakından izleyerek evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan, etik yönde bilinçli, analitik yeteneği yüksek, teknolojiyi bilgiye çevirmeyi başarabilen yüksek kalitede hekimler yetiştirilmektedir.

Bu bağlamda bu kutsal mesleği icra eden tüm hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, Üniversitemiz bünyesinde bu alanda hizmet veren tüm personelimiz ve geleceğin sağlık emekçisi olacak olan öğrencilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, mesleklerini şiddetten uzak daha refah ortamlarda icra edebilmelerini temenni ederim.”