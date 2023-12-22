"Ş ehitlerin emanetini genç nesillere aktararak ilelebet yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz"

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kıbrıs Türkü’nün verdiği var oluş mücadelesini ve Kıbrıslı Türkler’in özgürce yaşaması için canlarını veren şehitlerin emanetini genç nesillere aktararak ilelebet yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve öğrencileri bilgilendirdiklerini kaydetti.

Kılıç, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kılıç’ın mesajı şöyle:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nın 60. Yıl Dönümü’nü saygıyla anıyoruz. Günümüzden 60 sene önce 21 Aralık 1963 tarihinde Kanlı Noel diye nitelendirilen saldırılar başlamış ve Kıbrıs Türkleri acı olaylar yaşamıştır. Kıbrıs Türklerini adadan silmeye yönelik saldırılar sonucu on binlerce insanımız göç etmek zorunda bırakılmış, köyler ve yerleşim yerleri yıkılmış ve birçok şehit verilmiştir. Ancak tüm zor koşullara rağmen Kıbrıs Türkü Türk Mukavemet Teşkilatı öncülüğünde büyük bir direniş örneği göstererek, adadaki varlığını korumuş ve Akritas planına teslim olmamıştır. Kıbrıs Türkü’nün vermiş olduğu Varoluş Mücadelesi’ni ve bizlerin bugün bu topraklarda özgürce yaşaması için canlarını gözünü kırpmadan veren Şehitlerimizin emanetini genç nesillere aktararak ilelebet yaşatmak amacıyla, bizler de Üniversitemizde çeşitli etkinlikler düzenlemekte ve öğrencilerimizi geçmişimiz konusunda bilgilendirmekteyiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yasayla kurulmuş ilk ve tek devlet üniversitesi olarak; bu vatanı kurmak için Şehit ve Gazi olan kahramanlarımızı ve onların bizler için yapmış oldukları fedakarlıkları sonsuza dek yaşatmak en önemli görevlerimiz arasındadır. Bu vesileyle Şehitlerimizi, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı büyük bir özlem, minnet ve rahmetle anarken, Gazilerimize, Mücahitlerimize ve Mücahidelerimize en derin şükranlarımı iletirim.”