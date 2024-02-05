Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, 6 Şubat depremi ve Şampiyon Meleklerin ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Şampiyon Meleklerin vefatından duyulan hüznün paylaşıldığı mesajda, hayatını kaybedenler sevgi ve özlemle anıldı.

Mesajda, “Spor müsabakalarına katılmak üzere Adıyaman İsias Otel’de bulunan, her biri birbirinden değerli, akıllı, çalışkan, zeki, saygılı ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımız ve onları yetiştiren öğretmenleri ile ailelerinin yer aldığı 39 kişilik kafileden 35 canımızı kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti. Aralarında Üniversitemiz personelinin çocuklarının da yer aldığı Şampiyon Meleklerimizin acısını ilk günkü gibi derinden hissetmekteyiz. Ailelerimizin adalet arayışında Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak sonuna kadar destek olduğumuzu ve Meleklerimizin isimlerini yaşatmak adına her zaman katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

Adalet savaşının en kısa zamanda kazanılmasının ve suçu, ihmali, usulsüzlüğü bulunan tüm faillerin “olası kast” ile yargılanarak hak ettikleri cezayı almalarının temenni edildiği mesajda, DAÜ’nün uzman kadrosu ile her konuda yardıma hazır olduğu ve ailelerin yanında olduğu belirtildi.

Mesajda, Şampiyon Melekler başta olmak üzere 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dilendi.