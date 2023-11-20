Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Psikoloji Öğrencileri Kulübü tarafından dünya genelinde gerçekleştirilen disleksi farkındalık etkinliklerine paralel olarak konferans verildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, konferansta DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Raman “Nöroçeşitliliğin Kutlanması: Disleksi” konulu sunum yaptı.

Konferans, İngilizce ve Türkçe dilinde herkesin katılımına açık olarak Merkezi Derslikler binasında yer aldı.

Etkinlikte Prof. Dr. Raman, özgül bir öğrenme güçlüğü olarak tanımlanan disleksi hakkındaki mitleri, yanlış anlamaları ve genel bilgi eksikliğini vurgulayarak disleksiyi nöro-çeşitlilik çerçevesi içinde aktarmayı amaçladı.

Psikoloji Kulübü, öğrencilerinin düzenlediği etkinliğe katkı koymaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Raman, konferansın disleksi ile karşılaştırıldığında tipik okuma gelişimi sırasında kullanıldığı varsayılan bilişsel becerilere ve okuma modellerine odaklı olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Raman, teorik ilkelerin özel eğitim ihtiyaçlarında uygulanmasına ilgi duyan bir Bilişsel Psikolog olarak, çok disiplinli araştırmalardan başlayarak Türkçe'de disleksiyi anlama ve farkındalık geliştirme konusunda katedilmesi gereken çok yol olduğuna inandığını belirtti.

Etkinliğe ayrıca 38 yıl ilkokul öğretmenliği yapmış emekli öğretmen Meliha Önder de konuk olarak katılarak, okuryazarlık edinimi ve akademik başarıyla ilgili deneyimlerini paylaştı.

Önder, eğitimin sevgiyle başladığını, bunun özgüvenin temelini oluşturduğunu, başarının ise özgüvenden kaynaklandığını vurguladı.