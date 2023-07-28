DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun, üniversitede çalışanların maaşlarına HP yansıtılmaması, 13. maaşın 4 yıl ödenmemesi gibi maddeleri içeren protokole karşı olduklarını açıkladı.

Altun yazılı açıklama yaparak, “Her türlü eylem, hukuki işlem haklarımızı saklı tutarak hükümeti ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu bu yanlıştan dönmeye davet ederiz.” ifadelerini kullandı.

DAÜ’ye aylardır eleştirilerde bulunulduğunu bu eleştirilerin “haksız olduğunu” söyleyen Altun, Gazimağusa halkına da üniversiteye sahip çıkma çağrısında bulundu.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

“Devlet üniversitesi olmasına rağmen, devlet bütçesinin yüzde biri kadar bile katkı yapmayan gelmiş geçmiş tüm hükümetler, DAÜ'yü ‘arpalık’ (Kendi menfaatlerine olduğu zaman) kullanmış, krizlere sebebiyet vermiştir.

Kağıt üstünde devlet-vakıf üniversitesi olarak belirtilen DAÜ; işlerine geldiğinde vakıf, işlerine geldiğinde devlet üniversitesi olarak kullanılmıştır.

KKTC vatandaşı öğrenciler düşük harç öderken, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen öğrencilerimizin yüzde 75'i bursludur. Yani tek net gelir, yabancı öğrenci üzerindendir. Devlet aradaki farkı sübvanseye etmemektedir. Peki, bu aradaki farkı çalışan emekçi mi ödeyecektir?

Üniversitemiz kaliteli öğretim üyeleri, yetkin yönetsel personeli ile bilinmektedir. Bunun yanında KKTC çapında birinci, Türkiye Cumhuriyeti sıralamasında ikinci olan bilim yuvası üniversitemiz bu haksız eleştirileri hak etmemektedir.”

“Uzun bir pandemi dönemi olan Covid- 19 etkileri erken unutuldu” diyen Altun, üniversitenin süreci başarı ile tamamladığını belirtti.

Ukrayna-Rusya savaşının dövizdeki etkileri, yaşanan yıkıcı depremdeki kayıplar ve en önemlisi bunların yarattığı hiperenflasyon sonucunda devletten hiçbir yardım alamayan üniversitenin mali krize sürüklendiğini kaydeden Altun, “Yardım eli uzatan ve bu süreci de başarı ile ilerletmemiz için destek olan birilerini yanında bulamıyor. Diğer bazı kurumlara milyarlarca lira dış borçlanma izni verilirken, üniversitemize engel konulmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Hükümet yetkilileri, tüm yasal süreçleri bilmelerine rağmen maaşlardan kesinti yapılmasının çözüm olacağını ifade etmektedirler.” diyen Altun, DAÜ PER-SEN’in yönetsel, işçi ve memuru temsil eden yetkili bir sendika olduğunu söyledi.

Altun şu ifadeleri kullandı:

“Buradan halkımıza net bilgiler veriyorum. DAÜ’de maaşların genel ortalaması 15 bin TL ile 35 bin TL (kıdemli) arasındadır. Ülkemizde yoksulluk sınırı ise 34 bin TL'dir. Önümüze birkaç gün önce dayatma bir protokol konulmuştur. Yapısal değişiklikler yanında, maaşlara HP verilmemesi, 13. maaşın 4 yıl ödenmemesi vs. bu protokolde yer almaktadır.

Yoksulluk sınırı altındaki bu maaşlara HP verilmemesi, bel bağladıkları 13. maaşın 4 yıllığını durdurulması vicdansızlıktır. Sendikamız bu uygulamaya geçit vermeyecektir”