Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) Başkanı Nazenin Ruso Kandemir koordinesinde, Turizm Kulübü iş birliği ile “Zeytin Dalında Başlar, Kültürümüz Sofrada Yaşar” sloganıyla zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimini konu alan bir etkinlik yapıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre aralarında uluslararası öğrencilerin de bulunduğu öğrenci grubunun katıldığı etkinlikte öğrenciler zeytin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler, Mormenekşe’de bir zeytin bahçesine yaptıkları ziyarette hem geleneksel yöntemlerle, hem de modern makinelerle zeytin toplamanın inceliklerini deneyimlerken, Ergazi’de bir zeytinyağı fabrikasında ise zeytinin zeytinyağına dönüşüm aşamaları hakkında bilgi edindi.

Kilitkaya’daki Garavolli restoranda yer alan kapanış etkinliğinde, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda restoran sahibi Şef Tanya Kilitkayalı, öğrencilere Kıbrıs mutfağı ve zeytinyağlı yemekler hakkında bilgi verdi.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Mine Haktanır, fakülte olarak öğrencilerin Kıbrıs kültürünü öğrenebilecekleri programlara önem verdiklerini belirtirken, Kandemir ise, bu tür etkinliklerin, öğrencilerin yerel kültüre duyarlılığını artırmak açısından önemli olduğunu söyledi.