Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri ile korosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 41. kuruluş yıldönümüne özel konser gerçekleştirdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, geçtiğimiz salı günü, saat 12.00’de, DAÜ Merkezi Derslikler Binası’nda gerçekleşen konsere DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Serdar Çetin Aydar, akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler katıldı.

Konserde, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri ve Koro Şefi Erkan Dağlı yönetimindeki Müzik Öğretmenliği Programı korosu tarafından, Pachelbel ve Piazzolla’nın eserleri, Kıbrıs Türküleri ve marşlar seslendirildi.