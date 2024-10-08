DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Mimarlık Bölümü, KKTC’de MiAK akreditasyonu alan “ilk” mimarlık programı olma özelliğine sahip. Bu akreditasyonu ilk olarak 2011 yılında almıştı. Aynı zamanda bölüm, Türkiye’de bu akreditasyonu alan “ilk mimarlık programları” arasında yer alıyor.

DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafooneh Mokhtarshahi Sani, bu akreditasyonun DAÜ Mimarlık Bölümü’nü yalnızca KKTC’de değil, aynı zamanda bölge genelinde de mimarlık eğitiminde “lider” konuma getirdiğini belirtti. MiAK akreditasyon sürecinin zorlayıcı ve kapsamlı olduğunu belirten Sani, akreditasyonun, bölümün eğitim kalitesini sürdürme ve iyileştirme konusundaki taahhüdünü yansıttığını aktardı.

Konu ile ilgili açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, bu akreditasyonun üst üste üçüncü kez alınmasının DAÜ Mimarlık Bölümü’nün kalitesini koruduğunun kanıtı olduğunu belirterek, bu başarının sadece bölüm için değil, tüm DAÜ ailesi için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.