Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Gazimağusa Belediyesi arasında yürütülen iş birliği protokolü çerçevesinde DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, “Gazimağusa Müslüman Türk Mezarlığı” mimari fikir projelerini sundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mimari Tasarım Stüdyosu (MARC 591/592) kapsamında tasarlanan “Gazimağusa Müslüman Türk Mezarlığı” mimari fikir projesinde yer alan öğrenciler ve ders yürütücüleri Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan, Öğretim Görevlisi Bahar Uluçay ve Araştırma Görevlisi Leki Clementina Pronen, DAÜ Rektörlüğü’nde Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında proje kapsamında tasarlanan ve kabristanlık içerisinde yer alan hizmet binalarının ve yarı açık alanın yenilenmesi üzerine öğrenciler tarafından hazırlanan projeler paylaşıldı.

Açıklamada, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın, buradaki konuşmasına yer verildi. Uluçay, DAÜ’nün sadece Gazimağusa’nın değil, KKTC'nin en önemli üniversitesi olduğunu vurgulayarak, ülkede yükseköğretim alanının gelişmesinde DAÜ’nün büyük payı olduğunun altını çizdi.

DAÜ’nün dünyanın farklı bölgelerindeki başarılı mezunları ve kaliteli eğitimi ile tartışılmayacak düzeyde bir üniversite olduğunu aktaran Uluçay, DAÜ’nün Gazimağusa’da olmasının kent için büyük şans olduğunu ifade etti.

DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi arasında yürütülen iş birliği protokolüne bağlı kalınarak geliştirilen mimari fikir projelerinde emek veren herkese teşekkürlerini sunan Uluçay, iş birliği protokolü kapsamında yapılacak olan tüm projelere belediye olarak her zaman destek vereceklerini kaydetti.

DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de, DAÜ’nün KKTC’nin lokomotif üniversitesi olduğunu vurgulayarak, önemli olan noktalardan birinin topluma katkı sağlayan bir üniversite olmak olduğunu kaydetti.

DAÜ’nün Gazimağusa’ya sağladığı toplumsal katkılardan bahseden Prof. Dr. Öztüren, "Gazimağusa Belediyesi ile yürüttüğümüz iş birliği projeleri, kentimize değer katmakla kalmayıp, öğrencilerimize de gerçek dünya deneyimleri sunmaktadır. Bu projeler sayesinde, teorik bilgileri pratiğe dönüştürme fırsatı bulan öğrencilerimiz, aynı zamanda topluma faydalı olmanın gururunu yaşamaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Başta Gazimağusa Belediyesi ve DAÜ Mimarlık Fakültesi olmak üzere, projelere emek veren herkese teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Öztüren, "Bu projeler, sadece bugünün değil, yarının da Gazimağusa’sını inşa etme yolunda atılmış önemli adımlardır. Emeği geçen tüm öğrenci ve akademisyenlerimize teşekkür ediyor, bu tür projelerin artarak devam etmesini diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan da, DAÜ ve Gazimağusa Belediyesi arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında tasarlanan mimari fikir projelerinde yer aldıkları için mutluluk duyduklarını ifade ederek, DAÜ’nün bir kent üniversitesi olduğunu ve birçok bilgi ve deneyim birikimine sahip olduğunu vurguladı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’a ve DAÜ’ye desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Pulhan, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere de ayrıca teşekkürlerini iletti.

DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Bahar Uluçay da, projede yer alan öğrencilerin kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığına değinerek, bu tarz projelerin devamlılığını temenni etti. Uluçay projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Gazimağusa Belediyesi peyzaj mimarı Defne Feridun Kara ise, eski bir DAÜ çalışanı olarak söz konusu proje içerisinde yer almasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi arasındaki ortak projelerin devam etmesini diledi.

Öğrencilerin projelerinin görsel sunumunun ardından projeye katkı koyan öğrencilere Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay tarafından takdir edilen öğrenci çalışmaları için verilen teşekkür belgeleri ile ödüller, Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, Prof. Dr. Öztüren ve ders yürütücüleri Prof. Dr. Pulhan ile öğretim görevlisi Uluçay tarafından takdim edildi.