Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Törenleri 30-31 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Lisansüstü Mezuniyet Töreni 30 Ocak Salı günü saat 16.00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni ise 31 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’te Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alacak. DAÜ’nün, 2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde vereceği mezunları ile toplam mezun sayısı 72 bini aşacak.

200’ün üzerinde öğrencinin diploma alacağı Lisansüstü Mezuniyet Töreni’nde, Atakan Sarı piyano, Başak Elcil ise keman performansı sergileyecek. Ayrıca, tören sonrasında saat 18.00’de, Mezuniyet Resepsiyonu da düzenlenecek. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılacak resepsiyonda, Retro Çalgıcıları sahne alacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılmasının beklendiği Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni’nde ise 800’ün üzerinde öğrenci diploma alacak.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni 30 Ocak Salı günü BRT 3 kanalından, Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni ise 31 Ocak 2024 Çarşamba günü BRT 2 kanalından yayınlanacakken, her iki mezuniyet töreni de DAÜ TV’den ve sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

(FS/YIL)