Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi için lisansüstü program başvuruları, 18 Eylül Pazartesi gününe kadar https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ linki üzerinden çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilebilecek.

DAÜ lisans mezunları yüksek lisans kayıtlarında yüzde 15 indirim hakkı elde ediyor. Yüksek lisans programlarına yeni kayıt olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için öğrenim ücretleri üzerinden yüzde 100 ve yüzde 50 burs imkanı bulunuyor. Doktora programlarında ise yeni kayıt Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve diğer uluslararası öğrenciler için öğrenim ücretleri üzerinden yüzde 100 veya %yüzde 50 burs imkanı bulunuyor.

DAÜ’nün lisansüstü programlarına yeni kayıt olacak olan kamu personeline de yüzde 20 indirim uygulanıyor

- Burs başvuruları için son tarih 13 Ağustos Pazar

Burs başvuruları, 13 Ağustos Pazar gününe kadar online sistem üzerinden programlara başvuru sırasında yapılacak.

Burs başvuru sonuçları ise 7 Eylül Perşembe günü www.emu.edu.tr web sitesinden ilan edilecek.

- DAÜ Lefkoşa’da yüksek lisans programları sunuyor

DAÜ, iş dünyasından profesyonellerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak üzere, Türkçe dilinde eğitimin sunulduğu beş farklı yüksek lisans programı ile Lefkoşa’da da eğitim veriyor.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde yer alan programlar şöyle:

“Bankacılık ve Finans (Tezsiz), Finansal Ekonomi (Tezsiz), İşletme Yönetimi (Tezli veya Tezsiz), Yönetim Ekonomisi (Tezsiz), Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Tezli veya Tezsiz).”

Lefkoşa’da sunulan lisansüstü programların dersleri, kamu ve özel sektör çalışanlarının işlerini aksatmaması amacıyla mesai sonrasında Atatürk Öğretmen Akademisi’nde veriliyor.

DAÜ’nün lisansüstü programlarıyla ilgili detaylı bilgiye http://grad.emu.edu.tr web sitesinden, enstitünün 630 11 57 numaralı telefonundan ya da e-posta yoluyla [email protected] adresinden erişebileceği kaydedildi.