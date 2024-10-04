DAÜ’den verilen bilgiye göre, 1364 yılında kurulan Jagiellonian Üniversitesi tarafından düzenlenen “Savaşan Devletler Çağı” başlıklı konferans sırasında, Rusya’nın Ukrayna savaşının bölge ülkeleri üzerinde yarattığı olumsuz koşullar altında barış ve savaş kavramlarının nasıl şekillendiği tartışıldı.

“Güvenlik Çalışmalarında Teorik Temeller ve Uygulamalar” ile “Barış ve Çatışma Çözümü” panellerinde konuşan Şahin, uluslararası gelişen olayların Kıbrıs Türk bakışı açısından nasıl algılandığına değindi.

Toplumların birbirlerinin kaygı ve beklentilerini anlayarak ve sosyal güçlerini ortak fayda temelinde bütünleştirerek liderler üzerinde baskı oluşturmasının önemine dikkat çeken Şahin, çağdaş güvenliğin çoğulcu ve yenilikçi bir şekilde yapılandırılabilmesi için yerleşik 'paradigmatik' çerçevelere meydan okuyan teşvik edici fikirlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.