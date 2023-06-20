Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İsveç Blekinge Institute of Technology arasında iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ İletişim Fakültesi ile Blekinge Institute of Technology, Teknoloji ve Estetik Bölümü arasında karşılıklı öğretim üyesi değişimi ile kısa dönemli uluslararası akademik iş birliklerini kapsayan protokolün imza töreni bugün DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında yer aldı.

Törende, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysu Arsoy ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, Uluslararası Akademik İşler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nilgün Suphi ile İsveç Blekinge Institute of Technology, Teknoloji ve Estetik Bölümü, Uluslararası İlişkiler Akademik Direktörü Asa Bejdevi de hazır bulundu.

-Hocanın

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın törende yaptığı konuşmada, DAÜ İletişim Fakültesi ile başlayan bu iş birliğinin, gelecekte iki üniversite arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek üzere bir altyapı oluşturduğunu kaydetti.

DAÜ’nün tarihi ve güncel durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunan Prof. Dr. Hocanın, DAÜ İletişim Fakültesi’nin çok dinamik ve aktif bir fakülte olduğunu ve pek çok uluslararası projelerde yer alarak, DAÜ’nün uluslararası alandaki görünürlüğünün artmasına önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hocanın, DAÜ ile Blekinge Institute of Technology arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

-Bejdevi

Açıklamaya göre, İsveç Blekinge Institute of Technology, Teknoloji ve Estetik Bölümü, Uluslararası İlişkiler Akademik Direktörü Asa Bejdevi de, iş birliğinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydederek, anlaşmaların oluşturulduğu süreçte DAÜ personelinden aldıkları profesyonel yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Hocanın ile Bejdevi karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Ayrıca Bejdevi tarafından DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’na da hediye takdim edildi.

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