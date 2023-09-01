Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1993 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 15’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası İnşaat Mühendisliği’nde Gelişmeler Kongresi’ne ev sahipliği yapacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 6-7-8 Eylül tarihlerinde, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak uluslararası kongreye 37 farklı ülkeden 100’ün üzerinde katılımcı katkı koyacak.

-Kongrenin son gününde "Deprem Paneli" düzenlenecek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği – İnşaat Mühendisleri Odası ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği – İnşaat Mühendisleri Odası’nın da destekleriyle, partner üniversiteler DAÜ, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ, Ege Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen kongrenin son gününde, halka açık Deprem Paneli de düzenlenecek.

Kongre, 6 Eylül Çarşamba saat 10.00’da, Büyük Salonda düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak. Kongrenin açılış konuşmalarını DAÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Umut Türker, DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eriş Uygar, DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın yapacak.

Konferansın son günü olan 8 Eylül Cuma günü, saat 13.30’da, Büyük Salon’da, depremle ilgili, halka açık panel düzenlenecek. Bu panelde Kahramanmaraş depremi, Kıbrıs adasının deprem riski ve Kuzey Kıbrıs’taki yapıların depreme dayanıklılığı üzerine gerçekleştirilen araştırmalarla ilgili Türkçe sunumlar yer alacak. Panele Türkiye’den iki uzman konuşmacı ile DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Serhan Şensoy katkı koyacak.