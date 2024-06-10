Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde Çarşamba günü “Mahtumkulu Firaki’ye Adanmış Şiirler” isimli şairler buluşması etkinliğine ev sahipliği yapacak.

TÜRKSOY Şairler Buluşması kapsamında doğumunun 300. yılında Türk Dünyası’nın yetiştirdiği en büyük değerlerden biri kabul edilen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki’ye ithafen Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen etkinlik 14.00’te başlayacak.

Öte yandan DAÜ ile TÜRKSOY arasında kültürel etkileşim, bilimsel araştırmalar ve eğitim – öğretim alanlarında çalışmaları artırmak adına önceki yıllarda imzalanan iş birliği protokolü de yenilenerek aynı gün sabah saat 11.00’de, DAÜ Rektörlüğü’nde imzalanacak.