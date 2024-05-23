Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğindeki “DAÜ ile Kitap Buluşmaları”, "Sokak Sokak Mağusa" kitabının tanıtımıyla devam etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesinden (DAÜ) verilen bilgiye göre, “DAÜ ile Kitap Buluşmaları” kapsamında dün Gazimağusa Bandabulya’da Dr. Okan Dağlı’ya ait geliştirilmiş ikinci baskı “Sokak Sokak Mağusa” adlı kitabın tanıtımı ve söyleşisi yapıldı.

Etkinliğe; Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ile Sami Özuslu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ’lü akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

DAÜ Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Önal Hoşkara etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, DAÜ Yayınevi’nin 1995 yılından beri akademik yayınların yanı sıra özgün yayınlarla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Prof. Dr. Hoşkara, DAÜ Yayın Kurulu üyeleriyle 2022 yılı Aralık ayında yeni stratejiler belirleyerek, yayınların niteliğini arttırmak ve toplumla yayınevini buluşturma hedefiyle DAÜ ile Kitap Buluşmaları adı altında etkinlikler düzenlemeye başladıklarını kaydetti. Süreli akademik yayınların yanında, toplumda var olan yazarların da kitaplarını DAÜ’de basmaya başladıklarını anlatan Prof. Dr. Hoşkara, özgün yayınları toplumla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, dünyada öne geçmiş destinasyonların bilinir kılınmasında en önemli özelliğinin kentlerin kültürel mirası olduğunu söyledi. Öztüren, “Sokak Sokak Mağusa” kitabının Gazimağusa kültürel mirasının bilinmesi ve gelecek nesillerine aktarılması noktasında büyük önem taşıdığını bildirerek, DAÜ Yayınevi’ni ve yazarı tebrik etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay da konuşmasında, Gazimağusa Kaleiçi’nin geçmiş yıllardan beri bir çekim merkezi olduğunu söyledi. DAÜ’nün yükseköğretimdeki kalite ve güvenin temsilcisi olduğunu vurgulayarak, Gazimağusa’nın DAÜ ile gurur duyduğunu belirten Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nin DAÜ ile yaptığı ana protokolden de bahsederek, bugüne kadarki verimli iş birliklerini anlattı.

Uluçay, ayrıca KKTC’de en fazla gönüllünün çalıştığı bölgenin Gazimağusa olduğunu vurgulayarak, Dr. Dağlı’nın, Surlariçi’nin korunması ve yapılanması adına en önemli aktivistlerden biri olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından kitap söyleşisine geçildi. Kitabın yazarı Dr. Okan Dağlı, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiye teşekkür etti. “Sokak Sokak Mağusa” kitabının ilk baskısını 10 yıl önce gerçekleştirdiklerini bildiren Dr. Dağlı, Selma Gürani’nin tasarımcılığında, Barış Parlan’ın fotoğrafçılığında yeniden geliştirilen söz konusu kitabın DAÜ Yayınevi tarafından çıkarılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Yüzyıllar boyu Kıbrıs’a gelen gezginlerin mutlaka Gazimağusa ile ilgili yazıları bulunduğunu bildiren Dr. Dağlı, Gazimağusa hakkında 700 yıl önceye kadar kaynaklara rastlanıldığını söyleyerek kitabın içeriğini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, Dr. Okan Dağlı’nın kitaplarını imzalamasıyla tamamlandı.