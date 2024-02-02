Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazi Üniversitesi arasında akademik personel, öğrenci ve araştırma grupları ile ilgili iş birliğini geliştirme amacıyla mutabakat anlaşması imzalandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörlüğü’nde yer alan ve iki üniversite yetkililerinin de katıldığı imza töreninde, mutabakat anlaşmasına, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Musa Yıldız imza koydu.

Mutabakat anlaşması kapsamında, iki üniversite arasında kısa ve uzun süreli akademik personel ve öğrenci değişim programları yapılması, akademik personel ve öğrencilerin eğitim, ders, konferans, sempozyum, atölye çalışması ve deneyim paylaşımı gibi akademik faaliyetlere davet edilmesi ve karşılıklı yarar sağlayacak deneyim ve fikir paylaşımına olanak sağlanması amaçlanıyor.

Aynı zamanda müşterek ilgi alanlarında yapılacak ortak araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, eğitim ve öğretim amaçları doğrultusunda kullanılacak karşılıklı araştırma ve eğitim ile ilgili konularda veri paylaşımı hedefleniyor.