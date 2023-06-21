DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektörlüğü’nde yer alan imza töreninde iş birliği protokolüne, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile AÖA Başkanı Doç. Dr. Güner Konedralı imza koydu.

Protokol ile DAÜ ve AÖA arasındaki akademik, bilimsel ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi ve bu alanda ortak üretim ile paylaşım yapılması amaçlanıyor.

İmza töreninde, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Nazım Serkan Burgul hazır bulundu.

-Hocanın

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın imza töreninde yaptığı konuşmada, en eski yükseköğrenim kurumu olan AÖA’nın yaptığı çalışmalar ile her zaman gurur duyduklarını ifade etti. AÖA’nın yıllar içerisinde eğitime verdiği katkının çok büyük olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hocanın, AÖA’nın yeni yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

DAÜ’nün, AÖA ile uzun süredir devam eden iş birliği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hocanın, söz konusu iş birliğini genişletmek adına bir araya gelindiğini kaydetti. Prof. Dr. Hocanın, eğitim konusunda iki devlet kurumunun ortak iş yapmasından son derece mutlu olduklarını belirtti.