Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Kariyer günleri kapsamında “Medyanın Uyuşturucu Bağımlılığı Üzerindeki Etkisi” isimli seminer gerçekleştirildi.

Seminer, KKTC Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Eğitim Danışmanı ve Klinik Sorumlusu olarak görev yapan Psikolog Dr. Zafer Bekiroğulları tarafından verildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, seminere; öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ve Komisyon üyeleri de katıldı.

Medyanın uyuşturucuyu nasıl yansıttığı ele alındı

Bekiroğullları, seminerde uyuşturucu ile ilgili medyaya yansıyan haberlerin ve haberlerde kullanılan fotoğrafların okuyucuyu nasıl etkilediğinden bahsetti, ilaç reklamlarının ve dijital kanallarında yayınlanan dizi, film gibi içeriklerin izleyicilere uyuşturucu kullanımı hakkında çok fazla bilgi verdiğini aktardı.

Seminer sonunda öğrencilerden ve öğretim üyelerinden gelen soruları yanıtlayarak konuşmasını bitiren Bekiroğulları’na DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya tarafından teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.

TAK