DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 4 Haziran Pazar DAÜ Kampüsü, Lefkoşa Türk Lisesi ve İstanbul Maltepe Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilen sınava bin 618 öğrenci adayı katıldı.

-Puan türü birincileri belli oldu

Sonuçlara göre; matematik – fen bilimleri (MF) puan türünde birinciliği Türk Maarif Koleji mezunu Serhat Bilgin elde ederek DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne yerleşti.

Türkçe – Matematik (TM) ve Türkçe – Sosyal bilimler (TS) puan türünde birinciliği Türk Maarif Koleji mezunu Demirhan Fahrioğlu elde ederek, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölümü’ne yerleşti.

İngilizce dil puan türünde ise Bülent Ecevit Anadolu Lisesi mezunu Onat Kıraç birinciliği elde ederek DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleşmiş oldu.

-Kayıtlar başladı

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonucunda DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden şahsen veya https://kayit.emu.edu.tr adresinden çevrim içi olarak kayıtlarını yapabileceklerdir.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada önceki yıllarda olduğu gibi Lefkoşa, Girne ve Karpaz bölgelerinden ücretsiz servislerle öğrencilerin Gazimağusa’daki kampüse ulaşımlarının sağlanacağı bildirildi.