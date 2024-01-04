Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) arasında, Gazimağusa’nın Çanakkale bölgesinde yer alan Ayluga sulak alanında doğal yaşam parkı oluşturulması için iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, dün DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın makamında yapılan Protokol İmza Töreni’nde, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan imza koydu.

Protokol İmza Töreni’nde DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ adına Proje Koordinatörü Doç. Dr. Müge Rıza, MAKAMER Çevre Komitesi Sorumlusu ve MAKAMER adına Proje Koordinatörü Pelin Üretici ve MAKAMER Sekreteri Serap Akalınlar da hazır bulundu.

- “DAÜ topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmektedir”

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün topluma karşı sorumluluklarının bulunduğunu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini artırarak geliştirmeye devam ettiğini belirtti. Ayluga göletinin Gazimağusa’nın güzide noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, bölgenin geliştirilmesiyle ilgili bu projenin çok önemli bir adım olduğunu kaydetti. Kılıç, DAÜ’nün 40 yılı aşkın yolculuğunda edinmiş olduğu bilgi birikimini, ihtiyaç duyulan her noktada sunmaya devam edeceğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, protokolün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.