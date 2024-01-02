Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Şef Tanya Kilitkayalı ve Şef Uğur Yılmaz Deniz ile bir araya geldi.

Buluşmada öğrenciler şeflerle tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, eğitimlerinin ilk yılında olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir ve Uzman Şef Mine Adalıer eşliğinde, Şef Tanya Kilitkayalı ve Şef Uğur Yılmaz Deniz'in restoranını ziyaret ederek Şef Kilitkayalı'nın detaylı anlatımı eşliğinde hamburger ve ekmek yapımının inceliklerini öğrendi.

Ziyaret sırasında Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz Deniz, öğrencilere Masterchef yarışmasındaki deneyimlerini aktararak, gastronominin gün geçtikçe artan öneminden bahsetti. Öğrencilere staj ve iş imkanları hakkında bilgiler veren Kilitkayalı ve Deniz, onlardan gelen soruları yanıtladı.

Öğrenciler, Tanya Kilitkayalı'ya ait "Kıbrıs Mutfağı" isimli kitabı imzalatma şansını da elde etti.

AÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir'e, Uzman Şef Mine Adalıer’e, Şef Tanya Kilitkayalı ve Şef Uğur Yılmaz Deniz'e teşekkür ederek, Tanya Kilitkayalı'nın 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde DAÜ Turizm Fakültesi'nde ders vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Öztüren, bu tarz etkinliklerin önemini belirterek, deneyim paylaşımlarının öğrencilerin vizyonlarını geliştirdiğini vurguladı.