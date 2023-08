DAÜ Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı DAÜ’yü Avrupa ve Türkiye’de temsil etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, DAÜ’yü uluslararası platformlarda temsil ederek bilimsel alanda katkılarda bulunmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Sakallı, Avrupa Birliği’nin prestijli Fizik bilimi projesi olan ve 43 farklı ülkeden 300’ün üzerinde bilim insanının dahil olduğu COST Action CA18108 “Quantum Gravity Phenomenology in the Multi-Messenger Approach (QG-MM)” kapsamında gerçekleşen dördüncü ve son konferansa katıldı. Hırvatistan’ın Rijeka şehrinde gerçekleşen konferansta “Greybody Factors of Spin-1/2 Particles in Schwarzschild Acoustic Black Hole Spacetime” başlıklı sunum yapan Prof. Dr. Sakallı, projeyle ilgili güncel çalışma konularına değindi. Prof. Dr. Sakallı’nın sunumu ve katkıları organizasyon komitesi tarafından övgüyle karşılanarak kendisine komite COST proje yazılım ekibine katılma davetinde bulunuldu. COST konferansıyla ilgili detaylı bilgiye https://indico.capa.unizar.es/event/31/ linkinden erişilebiliyor.

TÜBİTAK Tarafından Özel Olarak Davet Edildi

Prof. Dr. Sakallı ayrıca geçtiğimiz günlerde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, TÜBİTAK’a bağlı Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE) bünyesinde düzenlenen bilimsel toplantılara özel olarak davet edildi. TBAE Müdürü Prof. Dr. Alikram Nuhbalaoğlu, TÜBİTAK ve TBAE Yönetim Kurulu Üyeleri ve dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Alexander Sergienko ile bir araya gelen Prof. Dr. Sakallı, temel bilimlerin geleceği ile ilgili bilimsel tartışmalara da katkı sağladı. Prof. Dr. Sergienko, Cambridge Üniversitesi’nin dünyaca ünlü Türk profesörü Prof. Dr. Mete Atatüre’nin de doktora danışmanı olup, Boston Photonics Center’in Başkanı olarak görev yapıyor.

“DAÜ’yü Başarıyla Temsil Etmekten Dolayı Gururluyum”

Aynı zamanda, Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden gelen 60 kadar öğrenciye yönelik “Quantum Optical Technologies: Quantum Communication and Quantum Sensors” isimli yaz okuluna da katılan Prof. Dr. Sakallı, kuantum alanında yapılan bu eğitimin genç araştırmacılara önemli bilgiler ve vizyon kazandıracağına inandığını söyledi. Prof. Dr. Sakallı, TBAE ziyareti sırasında elde ettiği olumlu etkileşimler ve yürütülen önemli Ar-Ge projeleriyle ilgili deneyimleri yerinde görerek, Türkiye’nin bilimsel alanlardaki potansiyeline bir kez daha şahit olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sakallı TÜBİTAK TBAE’ye sağlanan olanaklar ve davet için teşekkür etti.

TÜBİTAK TBAE tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye https://tbae.tubitak.gov.tr linkinden erişilebiliyor.

DAÜ’yü başarıyla temsil etmekten dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sakallı, bu tür uluslararası etkinliklerin ve etkileşimlerin ülkeye ve araştırmacılara yakın gelecekte yeni ve önemli fırsatlar sunacağına olan inancını dile getirdi.