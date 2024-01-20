Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Endüstri ve İşletme Mühendisliği programlarında 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde başarı göstererek şeref ve yüksek şeref belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için sertifika töreni ve kokteyl düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Endüstri Mühendisliği amfisinde yer alan törende başarı sertifikası almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri Bölüm Başkanı ve öğretim üyeleri tarafından takdim edildi.

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emine Atasoylu konuyla ilgili yaptığı açıklamada başarılı öğrencileri tebrik ederken, her iki lisans programının da ABET akreditasyonuna sahip olduğunu, öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için eğitim kalitesine ve danışmanlık hizmetlerine çok önem verdiklerini belirtti.