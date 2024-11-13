Üniversiteden verilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uzmanı, Eğitim Hemşiresi, Uzman İlk Yardım Eğitimcisi Filiz Uzun tarafından verilen eğitimde, katılımcılara meme kanseri hakkında bilgi verildi, erken teşhiste düzenli kontrollerin önemine işaret edildi.
Eğitimde katılımcılar, meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek amacıyla pembe tişört giydi, yakalarına pembe kurdeleler taktı. Eğitim sonrasında katılımcılara katılım sertifikası verildi.
DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Zeki, meme kanseri farkındalığına yönelik bu tarz etkinliklerin öneme dikkat çekerek, toplumda erken teşhis ve tedavi konusunda bilinç oluşturmanın önem taşıdığını kaydetti.