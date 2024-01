Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi güz dönemi mezunları için yemin töreni düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alan yemin törenine DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren ile Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Ozan Gülcan da katıldı.

Törende 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Pharm-D program birincisi Elaheh Mirzaei ve M- Pharm program birincisi Yağmur Hasipoğlu konuşma yaptı.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülcan, açılış konuşmasında öğrencilere seslenerek “Fakülte hayatınız boyunca öğrendiğiniz bilimsel ve etik değerlere her zaman sadık olun. Her zaman yenilikleri takip edin. Her biriniz DAÜ’nün ve DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin gönüllü temsilcilerisiniz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Pharm-D ve M-Pharm program birincilerine hediye ardından da mezunlara yemin belgeleri takdim edildi. Törende 40’a yakın eczacı meslek yeminini ederek meslek hayatlarına atılmış oldu.