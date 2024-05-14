Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) THE Genç Üniversiteler Sıralaması 2024’te dünyanın en iyi 151’inci üniversitesi olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında 4’üncü sırayı elde ettiği bildirildi.

İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), 2024 yılı için dünyada eğitime son 50 yıl içerisinde başlamış en iyi genç üniversiteler sıralamasını açıkladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, sıralamada geçen yıl 605 olan üniversite sayısı 673’e yükseldi. Sıralamaya alınmak için veri paylaşan ancak kriterleri karşılamadığı için sıralamaya alınmaya uygun görülmeyen üniversite sayısı ise 499 olarak açıklandı.

Dünya birincisi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Singapur’dan Nanyang Technological University olurken, ikinci sırayı Fransa’dan Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris, üçüncü sırayı ise Hong Kong’dan The Hong Kong University of Science and Technology elde etti.

Sıralama, dünya genelinde 50 yaş ve altındaki genç üniversiteleri eğitim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünürlüğe göre değerlendiriyor. THE Genç Üniversiteler Sıralaması 2024, THE Dünya Üniversiteler Sıralaması’ndaki performans ölçekleri kullanılarak belirleniyor.

-Kılıç: “DAÜ’nün uluslararası başarıları tesadüf değil”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, "DAÜ’nün dünyada saygı gören çok güçlü bir akademik kadroya sahip olduğuna" işaret etti.

"DAÜ’nün gerek uluslararası yapısı ve kaliteli eğitimdeki öncü rolü, gerekse prestijli akademik dergilerde yaptığı bilimsel yayınlar ve bu yayınlara aldığı atıflar ile birbirinden farklı pek çok prestijli uluslararası dünya üniversite sıralamasında dünyanın en iyileri arasında gösterilmesi tesadüf değil" diyen Kılıç, hedeflerinin ileriki yıllarda daha üst basamaklara çıkmak olduğunu belirtti.