DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, tören, saat 10.00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin mesleki yolculuklarına ilk adımı atacağı söz konusu etkinlikte Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı tarafından müzik dinletisi sunulacak.

Açılış konuşmalarıyla devam edecek törende, DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Demirel tarafından “Tıpta Yapay Zeka” konulu ilk ders sunumu yapılacak.