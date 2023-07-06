DAÜ Bir-Sen’den yapılan açıklamada, mart ayında biten Toplu İş Sözleşmesi’nin yenisinin imzalanabilmesi için DAÜ’de çalışan yönetsel ve işçi personeli temsil edecek yetkili sendikanın belirlenmesi için referandum yapılması gerektiği belirtildi.

DAÜ Bir-Sen, bu nedenle gerekli tüm süreçleri zamanında ve eksiksiz yaptığını ancak sürece Sendikalar Mukayyidi, DAÜ VYK Başkanı ve DAÜ Rektörü tarafından müdahale edildiğini savundu.

Bugün yapılması gereken referandum için DAÜ Rektörlüğünün kayıtsız kaldığını öne süren sendika, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın referandum ile ilgili yasaya rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yazısına cevap vermeyerek, bugün yapılması gereken referandum sürecini bilerek ve isteyerek engellediğini iddia etti.

Rektöre yönelik eleştirilerde bulunan sendika, şunları kaydetti:

“Bugün mali sorunlar yaşayan üniversitede çalışanlar çok büyük huzursuzluk içerisinde Temmuz ayı sonunda maaş alıp alamayacaklarını veya yasal hakları olan hayat pahalılığının maaşlara yansıtılıp yansıtılmayacağını dahi bilmiyorlar. Mali tedbirlerin konuşulduğu süreçlerin tamamen dışında bırakılan yönetsel personel 4 aydır yetkili sendikanın belirlenmesi beklemekte ancak bu hakları da bilerek ve isteyerek DAÜ yönetimi tarafından engellenmektedir. Çalışanın iradesinden korkan DAÜ yönetimi, ülkemizin güzide kurumlarından olan DAÜ’yü tam bir kaos ortamına sokmuş, yaşanan en ufak soruna dahi çözüm bulamamaktadır.”