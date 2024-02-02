DAÜ BİR – SEN ve DAÜ PER – SEN, işçi ve yönetsel ayrımı gözetmeksizin kuruma öncelik vererek birlikte mücadele edeceklerini belirterek, mutabık kalınan noktaları açıkladı.

Ortak açıklama yapan DAÜ BİR – SEN ve DAÜ PER – SEN, işçi ve yönetsel personeli temsil eden sendikalar olarak üniversitenin geldiği son noktayı bugün hem yönetim kurulları hem de yönetsel birim amirleriyle değerlendirdiklerini belirtti.

Açıklamada, üniversitede görev yapan her personelin kıymetli ve değerli olduğu ve akademik, işçi ve yönetsel ayrımı gözetmeksizin kuruma öncelik vermeleri gerektiği noktasında hem fikir oldukları kaydedildi.

Açıklamada, “Üniversitemizin sürdürülebilir mali bir yapıya kavuşması hedefiyle şimdiye kadar yaptığımız fedakârlıklarımızdan olan 1.35 katsayıdan 1.15 katsayıya düşüşe ek olarak yine elimizi taşın altına koymayı, işçi ve yönetsel personel haklarını DAÜ BİR – SEN ve DAÜ PER – SEN olarak birlikte savunmayı uygun bulduk.” denildi.

Yapılan görüşmede üniversitenin mali yapısı da dikkate alındığından, işçi ve yönetsel personelin özlük haklarına ilişkin mutabık kalınan konularla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Hükümetin çözüm önerilerine paralel maaşların devlet baremlerine intibakı, hayat pahalılığının devlette uygulandığı şekli ile devamı, 13. maaş hakkının devamı, maaşların devlet baremlerinin altına düşürülmemesi, Mali İşler Müdürlüğünün öngörüsü ve üniversitemizin de mali durumunun elvermesi halinde, en geç 5 yıl sonra işçi ve yönetsel personel maaş katsayılarının yeniden görüşülmesi, şimdiye kadar iç borçlanma kaleminde birikmiş alacaklarımızın da ödenmesi”

Açıklamada, bu konularda kurumun yaşaması ve personelin haklarının kabul görmeyecek şekilde kayba uğramaması amacıyla işçi ve yönetsel personel hakları için birlikte mücadele edecekleri ifade edildi.