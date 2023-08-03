Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) iş birliğinde çocuklara yönelik başlatılan “Oyunlarla Programlama Eğitimi” devam ediyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıltan Bitirim, Araştırma Görevlileri Emre Rifat Yıldız, Mahmut Sevince, Selin Bitirim, Begüm Koru ve Tansel Sarıhan tarafından 7 yaş ve üzeri çocuklara yönelik tasarlanan eğitimde, çeşitli kart oyunları ve fiziksel etkinlikler yardımı ile çocuklara kodlama eğitimi vermekte kullanılan bilgisayarsız kodlama (unplugged coding) yöntemi kullanılıyor.

“Oyunlarla Programlama Eğitimi” ile çocukların analitik düşünce yapılarını geliştirmeleri amaçlanıyor.

Söz konusu eğitim yöntemi çocuklar bir taraftan eğlenirken, diğer taraftan da mantıksal gelişimlerini, problem çözme, bilişsel, psikomotor ve iletişim becerilerini geliştiriyor.

“Oyunlarla Programlama Eğitimi” Ağustos ayı boyunca DAÜ Bilgisayar Mühendisliği’nde 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

“Oyunlarla Programlama Eğitimi” için mevcut ve yeni gruplar hakkında detaylı bilgiye DAÜ-SEM üzerinden ([email protected], http://sem.emu.edu.tr ) ulaşılabilecek.