Bazı sivil toplum örgütleri yarın DAÜ Beach Club sahilinde, sahil bitkileri ve kaplumbağa yuvaları gözlem yürüyüşü ile Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu’nun sunum yapacağı etkinlik düzenliyor.

Örgütler adına Yusuf Şentuğ imzasıyla yapılan açıklamada, etkinliğin sabah 06.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, son günlerde DAÜ Deniz Kulübü arazilerinin, turistik yatırım amaçlı kullanılmak üzere el değiştirilmek istendiğine yönelik çıkan haberler olduğuna dikkat çekilerek, bölgenin, doğal flora fauna elemanları ile birlikte tam bir yaşam ortamı ve kendine özgü bir kumul ekosistemi örneği olduğu kaydedildi.

“Adamızın kuzeyinde böyle doğal kumullarımız yok olmakla karşı karşıyadır” denilen açıklamada, bölgede, kum zambağı, kum sarmaşığı, kum zakkumu gibi birçok bitki bulunduğu, aynı zamanda deniz kaplumbağalarının bu bölgeye yumurtalarını bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada bölgenin, fauna ve florasının çok değerli olduğu belirtilirken, korunması, hatta bozulan bölgelerin doğa restorasyonu yapılarak, doğal haline getirilmesi gerektiği kaydedildi.

-“Yeni yatırımlar yapılmasını istemiyoruz”

“Mevcut sahillerden halkın yararlanmaya devam etmesi, bölgede yaşamını sürdüren bitki ve hayvanların yaşam alanlarına zarar gelmemesi, doğal güzelliğinin korunması için yeni yatırımlar yapılmasını istemiyoruz” denilen açıklamada, yetkililerin ve halkın gerekli duyarlılığı göstermesi istendi.

Açıklamada, bu amaçla yarın yapılacak etkinliğe tüm halk davet edildi.

Etkinliğe destek veren sivil toplum örgütleri şöyle:

“Her Daim Doğa Dostları, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Toplumsal Varoluş Derneği, Karpaz Dostları Derneği, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, Toplumcu Demokrasi Partisi, Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Mağusa Kültür Derneği, Retro Çalgıcıları, Mağusa Kent Müzesi Derneği, Mağusa Suriçi Derneği, Kıbrıs Sanat Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtım Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası.”