Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı'nın bu yıl 8’incisi Ankara'da düzenlenecek.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Konferans, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olup davetli konuşmacılar arasında IE Business School, Madrid, İspanya’dan Prof. Dr. Marc Goergen yer alıyor.

Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç konferansta, genelde ekonomi, özelde finans piyasalarının dalgalı olduğu dönemlerde, merkez bankalarının uygulaması gereken etkin para politikaları, volatilite modelleri, gözetim ve denetimin önemi, İslam bankacılığı, mikro finans ve sermaye piyasasıyla ilgili konuların yanı sıra şirket finansmanı, kriz yönetimi, ekonomik kalkınma ve enerji ekonomisi gibi konuların da ele alınacağını vurguladı.

-“Konferans, ülkenin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor”

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nigar Taşpınar, her yıl düzenlenen Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı’nın uluslararası düzeydeki iş birlikleriyle daha görünür hale geldiğini ve akademik olarak daha verimli gerçekleştiğini belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Taşpınar, söz konusu konferans dizisinin ülkenin akademik yaşamına katkı sağlamasının yanında, ülke tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Uluslararası konferansın Bilim Komitesi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere, İspanya, Portekiz, Japonya, Belçika, Uruguay ve Çin üniversitelerinden uzman bilim insanları yer alıyor.

-Prestijli Akademik Yayın İmkanı

13 farklı ülkeden 65’e yakın başvurunun yapıldığı konferansta alanlarında uzman akademisyenler ve bankacılar yer alacak.

Bildiriler farklı oturumlarda gerçekleştirilecek olup, sunulan tam makaleler, Scopus’ta yer alan prestijli Springer Conference Proceedings in Business and Economics dergisinde yayınlanmak üzere inceleme sürecine girecek.

Konferans hakkında detaylı bilgiye https://icbfp.emu.edu.tr/en linkinden erişilebiliyor.