Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi eğitim harcını peşin yatıran tüm ön lisans ve lisans öğrencilerine net harç üzerinden yüzde 10 ek indirim uygulayacağını duyurdu.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi eğitim harçlarını en geç 29 Kasım Cuma gününe kadar peşin ödeyen öğrenciler indirimden faydalanabilecek.

Açıklamada, söz konusu indirimle öğrencilerin akademik yıl hazırlıklarını daha rahat tamamlamalarına destek olmak ve mali yüklerini hafifletmenin amaçlandığı kaydedildi.