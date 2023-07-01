Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nin, 1-5 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanan, 2023 Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (EURHODIP) Konferansı’na ev sahipliği yapacağı bildirildi.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Fas’ta düzenlenen EURHODIP Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yaptığı sunumla konferansın DAÜ tarafından organize edileceğini duyurdu ve konferansın organizasyonuna ilişkin detayları paylaştı.

DAÜ açıklamasına göre, EURHODIP Yönetim Kurulu Başkanı Paulo Revés ise konferansın Gazimağusa’da düzenlenmesi kararının oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti. Revés, etkinliğin turizm okullarının bir araya gelmesini ve iş birliği fırsatlarının sağlanmasını teşvik edeceğini vurgulayarak, konferansın DAÜ tarafından düzenlenecek olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, konferansta yaklaşık 200 katılımcının yer almasını beklediklerini belirterek, konferansın temasının bu yıl “Turizm ve Gastronomide Sürdürülebilirlik ve Yenilik” olarak belirlendiğini kaydetti.

2023 EURHODIP Konferansı ile ilgili daha fazla bilgi ve güncellemeler http://eurhodip2023.com adresinde yer alıyor.

TAK