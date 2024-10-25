Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), bu sabah İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrasya Üniversiteler Birliği (Eurasian Universities Union – EURAS) Genel Kurulu’nda, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ile Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel’in katılımıyla temsil edildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’da EURAS’ın güncel faaliyetleri ve gelecekte yapılacak girişimlerle ilgili stratejik tartışmalar yer aldı. Ayrıca kongre kapsamında EURAS üyesi üniversitelerin temsilcileri bir araya gelerek üniversiteler arasında yapılabilecek olası iş birliklerini değerlendirme fırsatı bulundu. Kurul’un ardından profesyonel ağ kurma toplantıları, EURAS’ın Avrupa Birliği Projelerinde kurduğu ortaklıklar ve EURAS’ın geleceğe yönelik yeni girişimleriyle ilgili toplanDAÜ, Avrasya Üniversiteler Birliği Genel Kurulu’nda temsil edildi

Lefkoşa, 25 Ekim 24 (TAK): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), bu sabah İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrasya Üniversiteler Birliği (Eurasian Universities Union – EURAS) Genel Kurulu’nda, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ile Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel’in katılımıyla temsil edildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’da EURAS’ın güncel faaliyetleri ve gelecekte yapılacak girişimlerle ilgili stratejik tartışmalar yer aldı. Ayrıca kongre kapsamında EURAS üyesi üniversitelerin temsilcileri bir araya gelerek üniversiteler arasında yapılabilecek olası iş birliklerini değerlendirme fırsatı bulundu. Kurul’un ardından profesyonel ağ kurma toplantıları, EURAS’ın Avrupa Birliği Projelerinde kurduğu ortaklıklar ve EURAS’ın geleceğe yönelik yeni girişimleriyle ilgili toplantılar yapıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuyla ilgili açıklamasında, KKTC’nin dışarıya açılan penceresi olan DAÜ’nün uluslararası prestijli üniversite birliklerinde temsil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Kılıç, bu tür uluslararası temsiliyetler sayesinde dünya üniversiteleri ile akademik ve araştırma projeleri geliştirirken, aynı zamanda da büyük ölçekli uluslararası projelerde DAÜ olarak yer almalarının, DAÜ’nün uluslararası yükseköğretim arenasındaki güçlü konumunu daha da kuvvetlendirmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Avrasya bölgesindeki üniversiteleri ve diğer yükseköğretim kurumlarını kapsayan bir birlik olarak 2008 yılında kurulan EURAS; Batı ve Orta Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar ile Orta Doğu’nun yanı sıra, tüm Asya’dan 140’a yakın üyesi ile üniversiteler arasındaki iş birliğini destekleyerek Avrasya bölgesindeki eğitim standartlarının küresel gelişimi için çalışan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

(GÜL)tılar yapıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuyla ilgili açıklamasında, KKTC’nin dışarıya açılan penceresi olan DAÜ’nün uluslararası prestijli üniversite birliklerinde temsil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Kılıç, bu tür uluslararası temsiliyetler sayesinde dünya üniversiteleri ile akademik ve araştırma projeleri geliştirirken, aynı zamanda da büyük ölçekli uluslararası projelerde DAÜ olarak yer almalarının, DAÜ’nün uluslararası yükseköğretim arenasındaki güçlü konumunu daha da kuvvetlendirmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Avrasya bölgesindeki üniversiteleri ve diğer yükseköğretim kurumlarını kapsayan bir birlik olarak 2008 yılında kurulan EURAS; Batı ve Orta Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar ile Orta Doğu’nun yanı sıra, tüm Asya’dan 140’a yakın üyesi ile üniversiteler arasındaki iş birliğini destekleyerek Avrasya bölgesindeki eğitim standartlarının küresel gelişimi için çalışan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.