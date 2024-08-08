Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Astronomi Atölyesi, 12-13 Ağustos tarihlerinde, Fen ve Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Arif Akkeleş (ASA) Amfi Salonu’nda ve DAÜ Deniz Tesisleri’nde (DAÜ Beach Club) yapılacak.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Yaz Okulu Ofisi, New Horizon ve DAÜ Astronomi Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek Atölye’de birçok akademisyen ders verecek.

3. DAÜ Astronomi Atölyesi’nde 12 Ağustos’ta, Yenal Öğmen “Evrenden Hikayeler”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Halilsoy “Zamanda Yolculuk”, Tutku Kolcu “Modern Teleskoplar ve Galaksi Evrimi”, Gözde Soyel “LIGO-Kütleçekim Dalgaları”, Sedat İzcan “Yıldızlara Uzanmak: Kendi Uydunuzu İnşa Etmek!”, İbrahim Ekin Erkan “Evrenin Evrimi”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Huriye Gürsel “Fizikte Hiçlik ve Kozmoloji” konulu sunumlar yapacak.

13 Ağustos’ta ise, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Tekin “Çarpışan Kara Deliklerin Sesi Nasıl Duyulur? (Online)”, Sabancı Üniversitesi TGD Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ece Kilerci “Ötegezegenler”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mert Mangut “Galaksinin Kalp Atışları”, DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri, Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı “Görünmezliğin Fiziği: Hawking Radyasyonu ve Kuazinormal Modlar”, Ahmet Levent Takır “Geçmişten Günümüze Astronomide Ölçüm Yöntemleri”, Ufuk Balkan “Newton’dan Bugüne Bilim Felsefesi”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zahra Amirabi “The Sun”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habib Mazharimousavi “Some Historical Moments in Physics” konulu sunumları ile Astronomi Atölyesi’nde yer alacak.

Atölye’de 9’uncu sınıf ve üzeri öğrencilere verilecek olan eğitimler dışında öğrencilere yönelik Teleskoplarla Gözlem Etkinliği ve Uygulama Atölyesi kapsamında Küp Uydu Yapımı Etkinlikleri de yapılacak. Teleskoplarla Uzay Gözlemi etkinliği, 12 Ağustos’ta 3-8’inci sınıf öğrenciler için, 13 Ağustos’ta ise 9. sınıf ve üzeri öğrenciler için yapılacak. İki gün sürecek etkinlikler sonunda katılan öğrencilere sertifika takdim edilecek.

DAÜ Astronomi Atölyesi’ne başvuracak olan öğrencilerin, başvurularını çevrim içi https://physics.emu.edu.tr/tr/dau-astronomi-atolyesi veya https://summer.emu.edu.tr internet adresinden yapmaları gerekiyor.