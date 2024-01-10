Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) yarın, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın 12. ölüm yıl dönümü ve 100. yaş günü anısına “DAÜ Anılarında Denktaş Sergisi” açılacak.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen serginin açılış töreni, yarın saat 18.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak ve sergi 18 Ocak tarihine kadar hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Denktaş Vakfı, Doç. Dr. Hasan Cicioğlu ve Gazeteci İsmet Ezel’in arşivlerinden derlenen sergide, DAÜ bünyesinde bulunan fotoğraf ve materyaller de yer alacak.

Küratörlüğünü DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın üstlendiği, öğrenci asistanların arşiv çalışmasında, DAÜ Fotoğrafçılık Kulübü’nün ise kurulum aşamasında katkı sağladığı sergide, Denktaş’ın üniversitede çekilen fotoğrafları, dönemin gazete haberleri ve ilgili materyaller bulunuyor.