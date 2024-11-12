DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ listeye bu alanda KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nden girme başarısını gösteren tek üniversite olurken, Kıbrıs adasında da birinci sırayı elde etti.

Listede 96 farklı ülkeden sıralamaya girebilme potansiyeli taşıyan 5 bin üniversite arasından bin 900 civarında üniversite sıralanmaya layık görüldü. DAÜ, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında bu listeye 2019 yılından itibaren kesintisiz giren dünyadaki ender üniversitelerden biri olma özelliğini de taşıyor.

-Kılıç: “DAÜ her zaman örnek alınan bir üniversite…”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2019 (7. sıra), 2020 (5. sıra), 2021 (4. sıra), 2022 (5. sıra) ve 2023 (5. sıra) yıllarında da “Araştırma Etkisi” kategorisinde büyük başarı gösteren DAÜ’nün her zaman olduğu gibi araştırma kalitesini en üst düzeyde tutmayı başardığını vurguladı.

Kılıç, “16 bin öğrencisi bulunan, dünyada kabul edilen birçok akreditasyona sahip olan ve eğitim kalitesiyle ön plana çıkan DAÜ, her zaman için örnek alınan bir üniversitedir.” şeklinde konuştu.

Bu başarıdan dolayı emeği geçen herkesi kutlayan Kılıç, bu tip başarıların DAÜ’nün ajandasında her zaman yer aldığının ve yer almaya devam edeceğini söyledi.