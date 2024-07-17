Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Döngüsel Basalia Teknolojisi’nin sahibi İsviçre Merkezli 7Cbasalia Global AG ile iklim değişikliği, atık/çevre, enerji, su, emisyon, toprak ve malzeme sorunları konularında iş birliği protokolü imzaladı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektörlüğü’nde imzalanan iş birliği protokolüne, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile 7Cbasalia Global AG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Başal imza koydu. İmza törenine, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, 7Cbasalia Global IT Strateji Danışmanı Cüneyt Çerkez, oyuncu ve 7Cbasalia Global AG Sanat Danışmanı Çetin Altay ile DAÜ Akademik İşler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek katıldı.

Protokol ile DAÜ’yü dünyanın ilk “sıfır atık ve sıfır emisyona sahip yeşil ve döngüsel üniversitesi” haline dönüştürmek amaçlanırken, iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli konuları olan “Döngüsel Teknoloji ve Döngüsel Ekonomi” alanlarında akademik iş birlikleri yapmak ve DAÜ’yü bu çalışma alanlarında hem Kıbrıs adası genelinde hem de dünyada önemli bir global adres haline getirmek hedefleniyor.

Protokol kapsamında, DAÜ ve bölgedeki atıkların enerji, su, emisyon, toprak islahı, yeni nesil malzemeler gibi çevreye faydalı ve yüksek katma değerli çıktılara dönüştürülmesi için de çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda, KKTC’de yüksek katma değerli, iklim değişikliğine adapte yeni nesil malzemelerin üretilmesini sağlamak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırıldığı gerçek sürdürülebilir bir ekonomik model olan “Döngüsel Ekonomik Sistem”in KKTC’de oluşmasına katkı sağlamak da protokolün amaçları arasında yer alıyor.

-Kılıç

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’de bugün döngüsel bir anlayışın yeni bir boyutunu ifade etmek adına bir araya gelindiğini ifade ederek, yeşil bir üniversite olmanın ilk adımını attıklarını vurguladı. DAÜ’nün topluma karşı sorumluluğu çerçevesinde sıfır atık konusunda adımlar atması gerektiğine inandığını kaydeden Kılıç, atılan adım ile bu alanda yapılacak çalışmaların artacağını da kaydetti. Sıfır atık konusunun dünyada en çok gündem olan konular arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Kılıç, dünyada kaynakların hızla tükendiğini ve bu kaynakların yeniden kullanıma sunulmasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Kılıç, protokolün gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Törende, 7Cbasalia Global AG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Başal da bir konuşma yaparak, DAÜ’ye teşekkür etti, protokolün herkese hayırlı olmasını temenni etti.