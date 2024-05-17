Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 26. Bahar Festivali devam ediyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre festival kapsamında dün saat 11.30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda psikiyatrist-yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu sevenleriyle bir araya geldi.

Sinema ve tiyatro sanatçısı Selçuk Yöntem de, saat 14.30’da, Aktivite Merkezi’nde söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide Yöntem, katılımcılara kendi kariyerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulundu.

Festivalin ikinci günü olan dün saat 16.30’da "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ekibinden Tolga Üyken, Hilmi Deler, Batuhan Soyaslan ve Metin Pıhlıs Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda söyleşiye katıldı.

Aktivite Merkezi’nde saat 18.00'da DAÜ BJK tarafından düzenlenen etkinlikte Celil Nalçalan ve Alen Markaryan öğrenciler ile bir araya gelerek geldi. Aynı saatte Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda ise ultrAslan DAÜ tarafından Tugay Kerimoğlu ile Harun Muslu söyleşisi düzenlendi.

-“Grönholm Metodu” Tiyatro Gösterisi Sahnelendi

Tiyatro gösterilerine de ev sahipliği yapan DAÜ’de dün 19.30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından “Grönholm Metodu” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

-Fatma Turgut sahne aldı

Festivalde Fatma Turgut da sahne aldı. Konser sonunda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu tarafından sanatçıya teşekkür plaketi takdim edildi.