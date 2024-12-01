Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi ve öğrencilerinden bir heyet, Dünya Diş Hekimleri Birliği (FDI) ile Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) iş birliğinde gerçekleştirilen 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'ne katılarak DAÜ’yü temsil etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, kongreye katılan heyette Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Işıl Özgül Kalyoncu ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Erçal ile Fakülte öğrencilerinden Halil Ahmet Kara, Emine Azra Aktepe, Şevval Seçkin ve Tunç Akkoyunlu yer aldı.

Kongre, İstanbul Kongre Merkezi (ICC) ve İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda (ICEC) yapıldı.

Doç. Dr. Kalyoncu, Kongre kapsamında Avrupa Pedodonti Akademisi (EAPD) Komite Üyesi Andreas Agouropoulos’un konuşmacı olduğu oturumda başkanlık da yaptı.

Açıklamada, Kongrenin, sunduğu bilimsel program ve eşsiz iletişim ağı fırsatlarıyla diş hekimliği alanındaki güncel konular ve araştırmalara odaklanarak, diş hekimleri ve diş hekimliği öğrencilerine bilgi ve deneyim alışverişinde bulunma imkânı sunduğu kaydedildi.