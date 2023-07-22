Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen Soygun ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Murat Gören mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Halil İbrahim Gizmen olayla ilgili bulguları aktardı. Gizmen huzurda bulunan zanlı Murat Gören’in 2 Temmuz 2023 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Surlariçinde birlikte olduğu kimliği meçhul şahıslar ile henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı Güzelyurt’ta sakin K.K’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurarak ciddi bir şekilde darp edip, elinde tutmakta olduğu Samsung A20 marka cep telefonunu ve cüzdanı içerisinde muhafaza ettiği 150 Euro ve 7.000 TL nakit parayı sirkat ettikleri gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis zanlının 21 Temmuz 2023 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını sözlü beyanında konu telefonunun ikamet adresinde olduğunu söylemesi üzerine mahkeme emri ile ikametgahında yapılan aramada konu cep telefonu bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis meselenin ciddi bir mesele olmakla birlikte aranan şahıslar olduğunu bulunması gereken emareler ve alınması gereken ifadeler olduğundan soruşturma maksatlı zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.