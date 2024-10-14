Danimarka'da Vikingler dönemine ait ipuçları barındırabilecek "olağanüstü iyi korunmuş" yaklaşık 50 iskeletin keşfedildiği bildirildi.

Associated Press haberine göre, Danimarka'nın Odense kentine bağlı Aasum köyünde elektrik hattı yenileme çalışmaları kapsamında yapılan kazılarda iskelet bulundu.

Arkeologlar, yaklaşık 6 ay boyunca 2 bin metrekarelik mezarlık alanda kazı çalışmaları yaptı.

Çalışmalarda, Vikinglere ait ipuçları barındırabilecek "olağanüstü iyi korunmuş" 50'ye yakın iskelet gün yüzüne çıkarıldı.

- "Bilimsel keşifler için yepyeni bir araç kutusu"

Kazıyı yöneten arkeolog Michael Borre Lundo, "Çok heyecan verici bir bulgu çünkü çok iyi korunmuş iskeletler bulduk." dedi.

Lundo, bulgular için "bilimsel keşifler için yepyeni bir araç kutusu" dedi ve "Umarım tüm iskeletler üzerinde DNA analizi yapabiliriz." ifadesini kullandı.

- DNA analizleriyle yaşam öyküleri yeniden oluşturulacak

Uzmanlar kazıda, Viking dönemine ait akrabalık, göç dahil sosyal kalıpları inceleme ve DNA analizleriyle yaşam öyküleri oluşturmayı hedefliyor.

Milattan sonra 793-1066'daki Viking Dönemi'nde, "Vikingler" olarak bilinen İskandinavların, Avrupa'daki kolonileriyle fetih ve ticaret yaptığı belirtiliyor.