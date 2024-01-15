Danimarka'da Kraliçe II. Margrethe'nin resmen tahttan çekilmesinin ardından oğlu X. Frederik yerini aldı.

Taç giyme töreni gibi bir geleneğin olmadığı dünyanın en eski monarşilerinden Danimarka'da imza töreni gerçekleştirildi.

Seremoniye hükümet temsilcileri, II. Margrethe, 55 yaşındaki oğlu Frederik, Avustralya doğumlu eşi 51 yaşındaki Mary ve tahtın yeni varisi en büyük oğulları 18 yaşındaki Christian katıldı.

83 yaşındaki Kraliçe yılbaşı gecesi 52 yıllık hükümdarlığına son vereceğini açıklamış fakat bu kararının sebebi hakkında detay paylaşmamıştı.

Geçen sene geçirdiği ağır bir sırt ameliyatının ardından geleceğini düşünmesine neden olduğunu söyleyen Kraliçe'nin ömür boyu görevinde kalması bekleniyordu. II. Margrethe, Danimarka Monarşisi'nde 900 yıldır tahtı gönüllü bırakan ilk hükümdar oldu.

Töreni binlerce kişi sokakta ve canlı yayından izlerken, görev değişimi ile Avrupa'da kadın monark kalmadı.

Danimarka'da kraliyet ailesi büyük bir halk desteğini arkasına almış monarşilerden biri. Bu sebeple ülkede Kraliçe'nin görevini bırakacağını açıklaması halkta adeta şok etkisi yarattı.

Açıklamanın ardından yapılan kamuoyu yoklamaları Danimarkalıların yüzde 82'sinin X. Frederik'in yeni görevinde iyi ya da çok iyi olmasını beklediğini gösterdi.