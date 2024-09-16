Kendilerini “Kallithea Terör Örgütü (TOK)” olarak adlandırılan bir grup gencin, eylemleriyle Lefkoşa’nın (Rum kesimi) Dali yöresi sakinlerinin “korkusu ve kabusu” haline geldiği belirtildi.

Alithia, “Vatandaşlar Gençlerin Dali’deki Pususundan Tehlike Geçirdi… Sürücülere Şişeler ve Taşlarla Saldırdılar” başlıklı haberinde, Dali sakinlerinin “TOK” mensuplarının eylemleri nedeniyle sıklıkla can ve mal güvenlikleri konusunda gerek Güney Lefkoşa-Dali Belediyesi’ne, gerekse polise başvurduğunu yazdı.

Habere göre aynı gruba mensup olduklarına ve Dali’nin Ay Konstantino ve Eleni Mahallesi’nde ikamet ettiğine inanılan bir grup genç cumartesi gecesi, sık kullanılan bir yolun ortasına, yakındaki geri dönüşüm kutusundan aldıkları şişelerle set kurdu ve üzerinden geçen arabaları maddi hasara uğrattı. Yoldan geçen başka bir araca ise taş fırlattı. Gençler, şikayet üzerine polis devriyesi gitmesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Gençlerin daha çok park ve eğlence yerlerinde vandallık yaptıklarından, duvarlara “Kallithea Terör Örgütü” imzalarını da ekledikleri sloganlar yazdıklarından şikayet eden Dali sakinleri, bölgede diplomatik misyon ve devlet mensupları ikamet ederken daha geniş güvenlik önlemleri olduğunu hatırlattı. Bölge sakinleri son zamanlarda gençlerin yarattığı rahatsızlıkların arttığına dikkat çekerek polis önlemlerinin artırılmasını istedi.