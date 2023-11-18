“Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu” (ICIJ) tarafından “Cyprus Contidential” adıyla 14 Kasım’da açıklanan araştırma raporunda Güney Kıbrıs’ın on yıllardır Rus kara parasının aklanmak üzere yığıldığı kavşak haline geldiğinin ortaya çıkması Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile AKEL arasındaki ilk zorlu zıtlaşmanın miladı oldu.

Politis’e göre AKEL, "Cyprus Confidential” araştırmasının yayınlanmasının ardından “ülkenin adını temize çıkarma” vaadinde bulunan Hristodulidis ve ekibinin bu konudaki “niyet ve kabiliyetinden şüphe duyduğunu” belirtti. Bu da Hristodulidis’in başkan seçilmesinden sonra iki taraf arasındaki ilk zorlu zıtlaşmanın miladı oldu.

AKEL konuyla ilgili açıklamasında Hristodulidis ve ekibinin, AB yaptırımları uygulama mekanizması kurulması gerektiği açıklamasının, bugünkü Rum devlet kurumlarının denetleme kabiliyeti konusunda gerçeği yansıtmadığı, böyle bir kurum oluşturmanın ne yeri, ne de zamanı olduğu görüşünü ortaya koydu. “Ne mevcut kurumlar güvenilir şekilde çalışabilir, ne de Hristodulidis liderliğindeki yürütme erki bu konularda farklı bir politika uygulama olanağına sahip olduğuna toplumu inandırabilir” dedi.

Hristodulidis’in neredeyse on yıl Anastasiadis hükümetinde olduğunu ve yolsuzlukla ilgili derinlemesine ve geniş görüş geliştirebileceği çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatan AKEL, "Hristodulidis, Anastasiadis-DİSİ yolsuzluklarını kabul bile etmezken ülkenin adını temize çıkaracağını nasıl söylüyor? Hristodulidis tarafından ilan edilen yeni araştırmalar ve yeni komiteler ikna edici değil” vurgusu yaptı.

Gazete, Hristodulidis’in ise "AKEL, bir günde araştırma yapılmasını mı istiyor?” sorusunu sorduğunu ve yukarıdaki eleştirileri “seçime dönük partizan ve maksatlı” diye nitelediğini yazdı.

Gazeteye göre, ICIJ Cyprus Contidential’in dünkü paylaşımında 200 milyon dolarlık, dünyanın en pahalı evlerinden birini satın alarak İsviçre’de gündeme gelen Hindistanlı Pankaj Oswal ve Radhika Oswald's çiftinin, Nisan 2016’da Avusturya’yı terk etmeleri süresiz yasaklanmasına rağmen Nisan 2018’de yatırım karşılığı pasaport uygulaması kapsamında Rum yönetiminden vatandaşlık aldığı bilgisine yer verildi.

Pankaj Oswal’ın Güney Kıbrıs’ta Cyprol Ltd isimli şirketi kurduğu, Rum vatandaşlığını aldıktan hemen sonra bu şirketi kapattığı kaydedilen paylaşımda, Rum yönetiminden “altın pasaport” alan başka Hintliler de olduğuna işaret edilerek, vergi kaçırmaktan aranan Anubhav Aggrawal, ve Nesamanimaran Muthu’nun isimlerine yer verildi.

(ŞA/FEZ)