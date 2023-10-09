Larnaka’ya bağlı Makenzi’de bulunan CYCLOPS bölgesel eğitim merkezinin, bugüne kadar 20 ülkeden bin 650 kişiyi eğittiği haber verildi.

Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükselmesinin ardından, Larnaka’ya bağlı Makenzi bölgesinde kurulan CYCLOPS (Cyprus Center for Land Open Seas and Port Security) bölgesel eğitim merkezinin büyük bir faaliyet alanına sahip olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, 2022 yılının Nisan ayında açılan merkezin 20 ülkeden bin 650 kişi yanı sıra Güney Kıbrıs’taki dairelerde çalışan birçok kişiyi de eğittiğini yazdı.

Eğitimlerin esas amacının kitle imha silahları ve tehlikeli maddelerin yayılmasının önlenmesi amacıyla sınır geçişlerinin güvenliği ve siber güvenlik konuları olduğunu ifade eden gazete, haberinin devamında CYCLOPS direktörü Hrisilios Hrisiliu’nun açıklamalarına yer verdi.

Açıklamasında merkezin faaliyete geçmesiyle elde edilen büyük diplomatik ve diğer faydalardan söz eden Hrisiliu, toplamda 65 eğitim verdiklerini, katılımcıların eğitimciler için herhangi bir ücret ödemediğini ve masrafların ABD’nin çeşitli kuruluşları, BM ve Uluslararası Gümrük Örgütü tarafından karşılandığını söyledi.

Merkezin ana eğitmenlerinin Amerikalılar olduğunu da ifade eden Hrisiliu, CYCLOPS’un askeri eğitim vermediğini vurguladı.